Телецентр «Останкино» и «Мосмедпарк» в Печатниках стали технопарками

Телецентру «Останкино» и «Мосмедпарку» в столичных Печатниках присвоили статус технопарка, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. В площадки планируют вложить порядка 1,5 млрд руб.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Виды Москвы с Останкинской телебашни.Телецентр.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Статус технопарка гарантирует территории доступ к льготному налоговому режиму (налог на прибыль — 16,5%, налог на имущество — 0%, земельный налог — 0,7%), а также доступ к получению финансовой поддержки от города.

Господин Собянин сообщил, что в планы развития телецентра «Останкино» входит закупка оборудования, модернизация аппаратно-студийного комплекса и пр. Сумма инвестиций в проект — 1,4 млрд. руб.

В «Мосмедпарк» (предоставляет инфраструктуру и сервисы для фармкомпаний и производителей медицинских изделий) планируют инвестировать 300 млн руб. Средства будут направлены на ремонт зданий, модернизацию коммуникаций и благоустройство территории.

Глава столицы также напомнил, что сейчас в Москве действует 51 технопарк (в том числе семь строящихся). На этих площадках размещены свыше 2,2 тыс. компаний. «Технопарки растут и развиваются в Москве уже десять лет, а мы активно поддерживаем их различными льготами»,— подчеркнул господин Собянин.

Подробнее о том, чем такие территории интересны бизнесу и покупателям жилой недвижимости,— в материале «Ъ FM» «Технопарки притягивают застройщиков».

Григорий Лейба