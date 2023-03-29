Март на виду

Матч 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 между командами "Сибирь" (Новосибирская область) и "Авангард" (Омск) на стадионе "Сибирь". Тренер вратарей команды "Авангард" Сергей Звягин (справа) во время матча
Главный тренер команды "Сибирь" Андрей Мартемьянов во время 1/4 финала Восточной конференции. Матч между командами "Сибирь" (Новосибирская область) и "Авангард" (Омск) на стадионе "Сибирь" в Новосибирске
Рабочая поездка губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Завьяловский район Алтайского края. Встреча с местной юнешеской воллейбольной командой
Фото:
Коммерсантъ / Андрей Каспришин
Президент и совладелец «РАТМ холдинг» Эдуард Таран на новосибирском заводе AB InBev Efes
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Коммерсантъ / Влад Некрасов
Отчетно-выборная конференция регионального отделения партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Новосибирской области. Заместитель председателя комитета Государственной думы России по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко (справа) во время голосования
Депутат Государственной Думы Шолбан Кара-оол (слева) и бизнесмен Олег Дерипаска(справа) на Красноярском экономическом форуме
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Коммерсантъ / Александр Паниотов
Тренировка десантников-пожарных на вертолетной базе "Хелипорт-Новосибирск" в селе Барлак. Пожарные во время десантирования с вертолета МИ-8 в рамках подготовки парашютно-десантной пожарной службы ГАУ "Новосибирская база авиационной охраны лесов" к пожароопасному сезону
Участница соревнований по биатлону "Кубок Богалий-SKIMIR" в Новосибирске
Фото:
Коммерсантъ / Алексей Танюшин
Матч 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 между командами "Сибирь" (Новосибирская область) и "Авангард" (Омск) на стадионе "Сибирь" в Новосибирске
Фото:
Коммерсантъ / Влад Некрасов
Новосибирский завод AB InBev Efes. Цех с емкостями для сбраживания пива