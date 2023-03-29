Март на виду

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Политическая, культурная и спортивная жизнь сибирского региона — в фотогалерее «Ъ-Сибирь».

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Мужчина несет охапку дров на затопленной улице частного сектора в Барнауле

Мужчина несет охапку дров на затопленной улице частного сектора в Барнауле

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин  /  купить фото

Герб Новосибирска, занесенный снегом

Герб Новосибирска, занесенный снегом

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин

Полнолуние в небе над Омском

Полнолуние в небе над Омском

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Монтаж элементов стенда для испытаний планера импортозамещенной версии самолета Superjet-100 (SSJ-NEW) в Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. Чаплыгина

Монтаж элементов стенда для испытаний планера импортозамещенной версии самолета Superjet-100 (SSJ-NEW) в Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. Чаплыгина

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пожарные во время десантирования с вертолета МИ-8 в рамках подготовки парашютно-десантной пожарной службы ГАУ &quot;Новосибирская база авиационной охраны лесов&quot; к пожароопасному сезону

Пожарные во время десантирования с вертолета МИ-8 в рамках подготовки парашютно-десантной пожарной службы ГАУ "Новосибирская база авиационной охраны лесов" к пожароопасному сезону

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Кубок Гагарина сезона 2022/2023. 1/4 финала Восточной конференции. Матч между командами &quot;Сибирь&quot; (Новосибирская область) и &quot;Авангард&quot; (Омск) на стадионе &quot;Сибирь&quot;

Кубок Гагарина сезона 2022/2023. 1/4 финала Восточной конференции. Матч между командами "Сибирь" (Новосибирская область) и "Авангард" (Омск) на стадионе "Сибирь"

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Матч 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 между командами &quot;Сибирь&quot; (Новосибирская область) и &quot;Авангард&quot; (Омск) на стадионе &quot;Сибирь&quot;. Тренер вратарей команды &quot;Авангард&quot; Сергей Звягин (справа) во время матча

Матч 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 между командами "Сибирь" (Новосибирская область) и "Авангард" (Омск) на стадионе "Сибирь". Тренер вратарей команды "Авангард" Сергей Звягин (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Главный тренер команды &quot;Сибирь&quot; Андрей Мартемьянов во время 1/4 финала Восточной конференции. Матч между командами &quot;Сибирь&quot; (Новосибирская область) и &quot;Авангард&quot; (Омск) на стадионе &quot;Сибирь&quot; в Новосибирске

Главный тренер команды "Сибирь" Андрей Мартемьянов во время 1/4 финала Восточной конференции. Матч между командами "Сибирь" (Новосибирская область) и "Авангард" (Омск) на стадионе "Сибирь" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Рабочая поездка губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Завьяловский район Алтайского края. Встреча с местной юнешеской воллейбольной командой

Рабочая поездка губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Завьяловский район Алтайского края. Встреча с местной юнешеской воллейбольной командой

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Президент и совладелец «РАТМ холдинг» Эдуард Таран на новосибирском заводе AB InBev Efes

Президент и совладелец «РАТМ холдинг» Эдуард Таран на новосибирском заводе AB InBev Efes

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Отчетно-выборная конференция регионального отделения партии &quot;Справедливая Россия – Патриоты – За правду&quot; Новосибирской области. Заместитель председателя комитета Государственной думы России по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко (справа) во время голосования

Отчетно-выборная конференция регионального отделения партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Новосибирской области. Заместитель председателя комитета Государственной думы России по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко (справа) во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Депутат Государственной Думы Шолбан Кара-оол (слева) и бизнесмен Олег Дерипаска(справа) на Красноярском экономическом форуме

Депутат Государственной Думы Шолбан Кара-оол (слева) и бизнесмен Олег Дерипаска(справа) на Красноярском экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Тренировка десантников-пожарных на вертолетной базе &quot;Хелипорт-Новосибирск&quot; в селе Барлак. Пожарные во время десантирования с вертолета МИ-8 в рамках подготовки парашютно-десантной пожарной службы ГАУ &quot;Новосибирская база авиационной охраны лесов&quot; к пожароопасному сезону

Тренировка десантников-пожарных на вертолетной базе "Хелипорт-Новосибирск" в селе Барлак. Пожарные во время десантирования с вертолета МИ-8 в рамках подготовки парашютно-десантной пожарной службы ГАУ "Новосибирская база авиационной охраны лесов" к пожароопасному сезону

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники дорожно-патрульной службы толкают автомобиль при выезде из двора жилого дома в Омске

Сотрудники дорожно-патрульной службы толкают автомобиль при выезде из двора жилого дома в Омске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Чемпионат и первенство Сибири по ММА в Барнауле. Более 500 сильнейших бойцов Сибири соревновались за право представлять сборную Сибирского федерального округа на всероссийских соревнованиях

Чемпионат и первенство Сибири по ММА в Барнауле. Более 500 сильнейших бойцов Сибири соревновались за право представлять сборную Сибирского федерального округа на всероссийских соревнованиях

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

В Барнауле впервые состоялось первенство России по джиу-джитсу среди юношей и девушек

В Барнауле впервые состоялось первенство России по джиу-джитсу среди юношей и девушек

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Мужчина переходит дорогу в районе рынка &quot;Торговый город&quot; в Омске во время снегопада

Мужчина переходит дорогу в районе рынка "Торговый город" в Омске во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Бывший начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, являющийся фигурантом дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», во время судебного заседания

Бывший начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, являющийся фигурантом дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», во время судебного заседания

Фото: Коммерсантъ / Евгений Антонов

Тренировка десантников-пожарных на вертолетной базе &quot;Хелипорт-Новосибирск&quot; в селе Барлак. Пожарные перед началом десантирования с вертолета МИ-8

Тренировка десантников-пожарных на вертолетной базе "Хелипорт-Новосибирск" в селе Барлак. Пожарные перед началом десантирования с вертолета МИ-8

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Участница соревнований по биатлону &quot;Кубок Богалий-SKIMIR&quot; в Новосибирске

Участница соревнований по биатлону "Кубок Богалий-SKIMIR" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин

Матч 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 между командами &quot;Сибирь&quot; (Новосибирская область) и &quot;Авангард&quot; (Омск) на стадионе &quot;Сибирь&quot; в Новосибирске

Матч 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 между командами "Сибирь" (Новосибирская область) и "Авангард" (Омск) на стадионе "Сибирь" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Новосибирский завод AB InBev Efes. Цех с емкостями для сбраживания пива

Новосибирский завод AB InBev Efes. Цех с емкостями для сбраживания пива

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пассажиры в автобусе общественного транспорта на Юбилейном мосту через реку Омь во время захода солнца в Омске

Пассажиры в автобусе общественного транспорта на Юбилейном мосту через реку Омь во время захода солнца в Омске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко

Бездомные мужчины на теплотрассе в Омске во время снегопада

Бездомные мужчины на теплотрассе в Омске во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

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Мужчина несет охапку дров на затопленной улице частного сектора в Барнауле

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин  /  купить фото

Герб Новосибирска, занесенный снегом

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин

Полнолуние в небе над Омском

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Монтаж элементов стенда для испытаний планера импортозамещенной версии самолета Superjet-100 (SSJ-NEW) в Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. Чаплыгина

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пожарные во время десантирования с вертолета МИ-8 в рамках подготовки парашютно-десантной пожарной службы ГАУ "Новосибирская база авиационной охраны лесов" к пожароопасному сезону

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Кубок Гагарина сезона 2022/2023. 1/4 финала Восточной конференции. Матч между командами "Сибирь" (Новосибирская область) и "Авангард" (Омск) на стадионе "Сибирь"

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Матч 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 между командами "Сибирь" (Новосибирская область) и "Авангард" (Омск) на стадионе "Сибирь". Тренер вратарей команды "Авангард" Сергей Звягин (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Главный тренер команды "Сибирь" Андрей Мартемьянов во время 1/4 финала Восточной конференции. Матч между командами "Сибирь" (Новосибирская область) и "Авангард" (Омск) на стадионе "Сибирь" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Рабочая поездка губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Завьяловский район Алтайского края. Встреча с местной юнешеской воллейбольной командой

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Президент и совладелец «РАТМ холдинг» Эдуард Таран на новосибирском заводе AB InBev Efes

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Отчетно-выборная конференция регионального отделения партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Новосибирской области. Заместитель председателя комитета Государственной думы России по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко (справа) во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Депутат Государственной Думы Шолбан Кара-оол (слева) и бизнесмен Олег Дерипаска(справа) на Красноярском экономическом форуме

Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов

Тренировка десантников-пожарных на вертолетной базе "Хелипорт-Новосибирск" в селе Барлак. Пожарные во время десантирования с вертолета МИ-8 в рамках подготовки парашютно-десантной пожарной службы ГАУ "Новосибирская база авиационной охраны лесов" к пожароопасному сезону

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники дорожно-патрульной службы толкают автомобиль при выезде из двора жилого дома в Омске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Чемпионат и первенство Сибири по ММА в Барнауле. Более 500 сильнейших бойцов Сибири соревновались за право представлять сборную Сибирского федерального округа на всероссийских соревнованиях

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

В Барнауле впервые состоялось первенство России по джиу-джитсу среди юношей и девушек

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Мужчина переходит дорогу в районе рынка "Торговый город" в Омске во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Бывший начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, являющийся фигурантом дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», во время судебного заседания

Фото: Коммерсантъ / Евгений Антонов

Тренировка десантников-пожарных на вертолетной базе "Хелипорт-Новосибирск" в селе Барлак. Пожарные перед началом десантирования с вертолета МИ-8

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Участница соревнований по биатлону "Кубок Богалий-SKIMIR" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин

Матч 1/4 финала Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 между командами "Сибирь" (Новосибирская область) и "Авангард" (Омск) на стадионе "Сибирь" в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Новосибирский завод AB InBev Efes. Цех с емкостями для сбраживания пива

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пассажиры в автобусе общественного транспорта на Юбилейном мосту через реку Омь во время захода солнца в Омске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко

Бездомные мужчины на теплотрассе в Омске во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

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