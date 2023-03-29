Уральского бизнесмена Малика Гайсина оставили под домашним арестом

Малика Гайсина, который в девяностые годы являлся одним из крупнейших бизнесменов Урала, оставили под домашним арестом. Напомним, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга в марте отправил его под домашний арест до 13 мая. Господина Гайсина обвиняют в злоупотреблении полномочиями по ч.1 ст.201 УК РФ (санкции по статье предусматривают до четырех лет лишения свободы). Защита попыталась обжаловать меру пресечения, но Свердловский областной суд оставил решение районного суда в силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бизнесмен Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Адвокат Анастасия Пахтусова заявила во время суда, что Малика Гайсина обвиняют в том, что он в должности гендиректора завода «Исеть» (Каменск-Уральский, поставщик для оборонных предприятий) выдал займы ряду организаций на 333 млн руб. «На сегодняшний день займы возвращены в полном объеме», — заявила госпожа Пахтусова.

Сам господин Гайсин с обвинениями не согласен и вину не признает. «Просто фальсификация уголовного дела. Меня отстранили от директорства, ни с кем общаться мне нельзя. Только в "Исети" больше тысячи человек работает. Парализуют работу, просто жаждут моих денег, моего имущества, движет ими только это. Другого объяснения нет. Я сидел, работал, никого не трогал, тихо и мирно. Кому-то понравился мой завод, мои деньги — 1,5 млрд руб. накопились и вот они на них открыли рот и все это началась. У меня от этого со здоровьем проблемы бешенные появились», — заявил во время суда бизнесмен Малик Гайсин.

Отметим, 23 марта Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества завода электрических соединителей «Исеть» — поставщика для оборонных предприятий. Поданным «Ъ», пакет акций завода «Исеть» обратили в доход государства из-за того, что он управлял предприятием, будучи народным избранником, а потом использовал свое участие в органах госвласти для получения контрольного пакета завода. По данным Генпрокуратуры, это нарушает антикоррупционное законодательство.

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