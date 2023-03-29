Патрушев заявил об участии в конфликте на стороне Украины 50 стран из коалиции «Рамштайн»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на стороне Украине в вооруженном конфликте в настоящее время участвуют 50 стран, входящих в коалицию «Рамштайн». Речь идет о государствах, поставляющих оружие и военную технику Киеву, а также обучающих украинских военнослужащих.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«На территории государств НАТО активно ведется подготовка украинских военнослужащих. Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию "Рамштайн", участвуют в вооруженном конфликте на стороне Киева»,— заявил господин Патрушев в ходе встречи секретарей совбезов стран—членов Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели (цитата по «Интерфаксу»).

Николай Патрушев также считает, что Россия достигнет всех целей военной операции на Украине, несмотря на действия западных союзников Украины. По его словам, Россия по итогам военных действий должна добиться «демилитаризации и денацификации Украины», а также «обеспечить свою территориальную целостность и безопасность населения».

19 марта глава Пентагона Ллойд Остин, председательствующий в контактной группе по военной помощи Украине, по итогам очередного заседания в формате «Рамштайн» заявлял, что представители 51 страны подтвердили готовность поддерживать ее в конфликте с Россией «столько, сколько потребуется».

Подробности о договоренности западных союзников по оказанию помощи Украине — в материале «Ъ» «Привыкли руки к «Рамштайнам».

Александр Кислов