Politico: экс-госсекретарь Помпео 3 апреля посетит Украину

Бывший госсекретарь США Майк Помпео 3 апреля приедет на Украину, сообщает Politico со ссылкой на источники. Подробности визита они не раскрыли. Встретится ли экс-госсекретарь с президентом Владимиром Зеленским, неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Silbiger, Reuters Фото: Sarah Silbiger, Reuters

20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с господином Зеленским. После этого Вашингтон выделил Киеву несколько пакетов военной помощи, последний — 20 марта на $350 млн. По подсчетам издания The Hill, американские власти за год потратили на помощь Киеву $75,5 млрд.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер