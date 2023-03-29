Москалькова: украинские пленные, которых Киев менять не хотел, вернутся на родину

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что военнопленные, которых Украина ранее не обменивала, будут возвращены на родину. По ее словам, это подтвердил ей украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В недавнее время я получила от уполномоченного по правам человека (Украины.— "Ъ") заверение, что они будут включены в списки, возвращены на родину к себе»,— рассказала госпожа Москалькова в интервью «РИА Новости». Ранее она заявила, что Украина отказалась менять 70 своих солдат на российских пленных.

24 марта украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что в одностороннем порядке передал России тяжелораненых пленных. Их точное число не приводилось. 27 марта Татьяна Москалькова сказала, что Украина передала пять тяжелораненых российских военных.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер