Bloomberg: Салливан поговорил по телефону с Ван И на прошлой неделе

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам и членом Политбюро ЦК партии Ван И. Разговор прошел в прошлую пятницу, 24 марта. Стороны стремятся снизить напряженность в своих отношениях. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Они не привели подробности переговоров.

Как пишет Bloomberg, США и Китай решили официально не сообщать о переговорах из-за напряжения в отношениях между ними. Издание отмечает, что разговор прошел накануне поездки в США президента Тайваня Цай Инвэнь, которая может создать еще большую напряженность в отношениях между странами.

Цай Инвэнь планирует посетить США транзитом во время визита в Центральную Америку. По предварительной информации, она собирается остановиться в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Ранее президент США Джо Байден также заявлял о желании провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что китайские власти не заинтересованы в организации телефонного разговора между лидерами.

Об отношениях США и Китая на фоне тайваньского вопроса — в материале «Ъ» «Между Тайванем и Украиной».

Олеся Павленко