Байден обеспекоен планами размещения российского ядерного оружия в Белоруссии

Президент США Джо Байден заявил, что заявления о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии вызывают беспокойства. По его мнению, ядерное оружие пока не прибыло на территорию Белоруссии.

«Это опасные разговоры. Это вызывает беспокойство»,— сказал господин Байден журналистам пула Белого дома (цитата по AFP).

25 марта президет России Владимир Путин заявил о планах России разместить ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, хранилище для российского ядерного оружия в стране достроят к 1 июля. Господин Путин пояснял, что решение принято планов Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном. Совет Безопасности ООН анонсировал проведение заседания по этому поводу, оно должно пройти 28 или 29 марта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Боеголовная боль».

Олеся Павленко