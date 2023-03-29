Экс-глава липецкого «Генборга» не смог оспорить привлечение к ответственности по долгам завода на почти 25 млн рублей

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение арбитражного суда Липецкой области о привлечении к субсидиарной ответственности совладельца и бывшего гендиректора производителя электродвигателей ООО «Генборг» Федора Дудина на 24,6 млн руб. Это следует из сообщения конкурсного управляющего Яны Ляминой.

Госпожа Лямина также сообщила о наличии у кредиторов выбора трех способов распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности — взыскании задолженности по этому требованию в рамках процедуры банкротства, продажи этого требования или уступки части этого требования в размере требования кредитора.

Завод «Генборг» строился с 2014 по 2016 годы преимущественно на заемные средства. Из 1,4 млрд руб. инвестиций 710 млн руб. выделил Сбербанк, а 330 млн руб. на льготных условиях (на семь лет под 5%) — федеральный Фонд развития промышленности. Из-за проблем с обслуживанием этих долгов предприятие оказалось в кризисе и приостановило работу. В 2020 году компания обанкротилась.

«Генборг» входил в воронежскую ГК «ЦНО-химмаш», которая также владела борисоглебским АО «Борхиммаш» и ООО «Грибановский машиностроительный завод» (ГМЗ). Проблемы липецкого предприятия привели к финансовым сложностям всей группы.

В 2022 году оборудование «Генборга» перешло к московской ГК «Динамика», которая выкупила долги всех трех предприятий «ЦНО-Химмаша» на сумму более 1,5 млрд руб. у Сбербанка. ГК зарегистрировала в качестве управляющей компании для новых активов ООО «Липецкий электродвигатель».

В феврале 2023 года московское ООО «Румо инвест» Михаила Нехорошкова начало выкупать права требования к структурам воронежской ГК. В рамках банкротства «Генборга» «Румо инвест» подал заявление о замене структуры «Липецкого электродвигателя» в реестре требований кредиторов с суммой долга 732 млн руб. Также заявления о замене кредитора поданы в рамках банкротств ГМЗ и ООО «Предприятие "ЦНО-Химмаш"».

Как «Динамика» стала управляющей компаний воронежского концерна «Созвездие» — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий

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