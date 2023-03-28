«ФОРЭС» с начала года направил более 24,5 млн рублей на поддержку участников СВО

В первом квартале 2023 года компания «ФОРЭС» отправила более 24,5 млн руб. на поддержку участников и семей мобилизованных на специальную военную операцию (СВО). За все время компания профинансировала запросы на сумму свыше 82,4 млн руб., сообщили в пресс-службе.

Холдинг направляет средства на военные и медицинские нужды. Так, в зону СВО были направлены продукты питания, спальники, матрасы, индивидуальные аптечки. Общий объем отгрузки медицинских изделий и препаратов составил 309 тонн. На средства «ФОРЭСа» в марте был отремонтирован временный госпиталь в Донецкой народной республике (ДНР). Холдинг передал Еланскому гарнизону тепловые пушки и дизельные генераторы для обогрева помещений, необходимый инвентарь для проведения тренировок.

«ФОРЭС» выпускает керамические расклиниватели нефтяных скважин — пропанты. Производственные мощности находятся в Асбесте, Сухом Логу, Каменске-Уральском и других городах. Объем производства — до 100 тыс. тонн готовой продукции в месяц. В январе компания «ФОРЭС» пообещала выплатить 5 млн руб. российским военнослужащим за уничтожение или захват первого иностранного танка Leopard или Abrams на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поддержал эту инициативу.

Ранее глава медицинской фракции депутатов городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал специальное оборудование для артиллеристов, находящихся в зоне проведения СВО. По данным правительства Свердловской области, жители региона за две недели собрали 1,5 тонны продуктов, вещей и медикаментов для уральских военных, находящихся в зоне СВО. По итогам 2022 года Свердловская область была признана одним из лидеров по объему собранной для мирных жителей и военнослужащих помощи.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Полина Хабарова