Палата представителей США приняла законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны

Палата представителей США единогласно приняла законопроект, который предписывает госсекретарю работать над тем, чтобы изменить статус Китая в международных организациях с «развивающейся страны» на «страну с доходом выше среднего», «страну с высоким доходом» или «развитую страну», следует из документа (.pdf), опубликованного на сайте законодательного органа.

Согласно законопроекту, госсекретарь будет добиваться изменения статуса КНР в международных организациях, в которые одновременно входят Китай и США. Дипломат также должен работать над тем, чтобы КНР не получала льготного режима или помощи в рамках таких организаций, говорится в документе.

«Китай — вторая экономика мира, на ее долю приходится 18,6% мировой экономики. Размер их экономики уступает только экономике Соединенных Штатов. К Соединенным Штатам относятся как к развитой стране, так же должны относиться и к КНР»,— сказал член Палаты представителей от Республиканской партии Янг Ким (цитата по The Hill).

В настоящее время Китай имеет статус развивающейся страны в ряде международных организаций, включая ООН. По мнению законодателей, такой статус позволяет Китаю получать особые привилегии или гибкие условия в международных договорах.

Глава Пентагона Ллойд Остин называл Китай основным вызовом оборонного ведомства. В черновике бюджета Пентагона на 2024 финансовый год именно сдерживание КНР указано в качестве главной цели. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву вызвал обеспокоенность в Вашингтоне. В частности, экс-президент Дональд Трамп повторил свою мысль о том, что лидеры России и Китая, пользуясь слабостью США, решают будущее миропорядка на следующие 100 лет. Глава Белого дома Джо Байден призвал не преувеличивать степень сближения Москвы и Пекина и заверил, что альянсы во главе с США имеют гораздо большее влияние в мире.

Подробнее — в материале «Под Америку подложили китайский мир».

Эрдни Кагалтынов