Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Военного из Ростовской области обвинили в госизмене и незаконном доступе к гостайне

Военнослужащему Ростовского гарнизона Илье Трачуку предъявлены обвинения в госизмене и незаконном получении сведений, составляющих гостайну, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону подтвердил поступление уголовного дела.

Господина Трачука обвиняют по ст. 275 УК РФ и ч. 2 ст. 283.1 УК РФ. Очередное заседание запланировано на 10 апреля. Подробности уголовного дела не раскрываются.

По данным гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону, Илья Трачук в 2022 году дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...