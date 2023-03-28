Военного из Ростовской области обвинили в госизмене и незаконном доступе к гостайне

Военнослужащему Ростовского гарнизона Илье Трачуку предъявлены обвинения в госизмене и незаконном получении сведений, составляющих гостайну, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону подтвердил поступление уголовного дела.

Господина Трачука обвиняют по ст. 275 УК РФ и ч. 2 ст. 283.1 УК РФ. Очередное заседание запланировано на 10 апреля. Подробности уголовного дела не раскрываются.

По данным гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону, Илья Трачук в 2022 году дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

Леонид Уварчев