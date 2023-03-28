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Коммерсантъ FM
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Daily Mail: РФ могут не допустить к командным видам спорта на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант, при котором российские спортсмены не будут допущены к командным игровым видам на Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщил британский таблоид Daily Mail. Это может стать условием для участия россиян в соревнованиях в нейтральном статусе.

Как пишет Daily Mail, среди других мер рассматривается запрет на участие спортсменов, «виновных в "военных преступлениях"» и тех, кто активно поддерживал ввод войск РФ на Украину. Вместе с тем консультирующий МОК эксперт ООН заявил, что нельзя автоматически исключать из соревнований тех, кто является военнослужащими российской армии, даже если они участвовали в военной операции на Украине.

После ввода войск РФ на Украину МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований. В январе 2023 года президент МОК Томас Бах выступил за то, чтобы спортсменов допустили до Олимпиады 2024 года. По его словам, исключение спортсменов из-за их паспорта «не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии». Ряд стран выступили против этой инициативы.

О позиции МОК — в материале «Ъ» «МОК нащупывает допускную способность».

Леонид Уварчев

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