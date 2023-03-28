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Коммерсантъ FM
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МИД РФ назвал неадекватной реакцию Запада на планы по размещению в Белоруссии ядерного оружия

У Москвы вызывает недоумение реакция стран Запада на планы России по размещению в Белоруссии тактического ядерного оружия, сообщил МИД РФ. Ведомство напомнило, что страны НАТО на протяжении десятилетий продолжают следовать концепции «совместных ядерных миссий» и что американское ядерное оружие развернуто в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

«Неадекватная реакция ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения»,— говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Москва отмечает, что военный персонал стран, где размещено американское ядерное оружие, «планомерно и все более интенсивно обучается обращению с ядерными вооружениями и участию в операциях по их боевому применению». «Не является секретом и ведущаяся масштабная модернизация используемых в рамках указанных миссий американских ядерных бомб и их носителей»,— добавила госпожа Захарова. Москва также с озабоченностью отмечает призывы к «расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующей инфраструктуры к рубежам Союзного государства России и Белоруссии».

Президент России Владимир Путин сообщил о планах России разместить ядерное оружие в Белоруссии 25 марта. Хранилище для ядерного оружия в республике достроят к 1 июля. По мнению американской администрации, Москва не готовится к применению ядерного оружия. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза готовы ответить на решение РФ новыми санкциями.

О реакции Запада на планы России — в материале «Ъ» «Боеголовная боль».

Леонид Уварчев

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