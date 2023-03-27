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Коммерсантъ FM
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Всемирный банк предупредил о «потерянном десятилетии» в мировой экономике

«Предел скорости» роста мировой экономики (максимальная скорость, с которой та может расти, не провоцируя инфляции) к 2030 году упадет до минимума за последние три десятилетия, считают во Всемирном банке (ВБ). Такую оценку ситуации организация дала в отчете «Падение долгосрочных перспектив роста: тенденции, ожидания и политика».

Так, согласно сведениям из релиза, почти все экономические агенты, которые обеспечивали «прогресс и процветание» в течение последних 30 лет, постепенно угасают. ВБ ожидает, что в период с 2022 по 2030 год средний глобальный потенциальный рост ВВП снизится приблизительно до 2,2% — то есть примерно на треть в равнении с темпами, зафиксированными в первом десятилетии XXI века.

«Для мировой экономики может наступить потерянное десятилетие. Продолжающееся снижение потенциального роста несет серьезные последствия для общей способности решать расширяющийся спектр проблем: бедности, неравномерного распределения доходов и изменений климата»,— указал главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл.

Тем не менее ситуация обратима, полагает господин Гилл. Нарастить темы роста можно при помощи «политики, стимулирующей занятость, повышающей производительность и ускоряющей инвестиции». Принятие странами положений устойчивой политики роста, считает экономист, может разогнать потенциальный рост ВВП до среднегодового уровня в 2,9%.

«Необходим смелый, коллективный политический толчок. На национальном уровне каждая развивающаяся экономика должна будет повторить свой лучший 10-летний рекорд по ряду направлений политики. На международном уровне политические ответы уже сейчас требуют более тесного глобального сотрудничества и активизации усилий по мобилизации частного капитала»,— заявил ведущий автор отчета Айхан Косе.

Вместе с тем составители отчета приводят конкретные способы для выстраивания рациональной политики на национальном уровне: выравнивание денежно-кредитной и фискальной политики, наращивание инвестиций, сокращение торговых издержек, извлечение выгоды из сферы услуг, расширения участия в вопросах демографии и рабочей силы.

Наконец, доклад подчеркивает необходимость укрепления глобального сотрудничества. Его восстановление поспособствует стимулированию торговли, мобилизации инвестиций и ускорению действий по борьбе с изменениями климата.

В начале 2023 года Всемирный банк пересмотрел прогноз мирового роста до 1,7% в 2023-м и до 3% в течение 2024 года.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Определенно ничего хорошего».

Григорий Лейба

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