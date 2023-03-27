Семьям липецких участников спецоперации пообещали бесплатный шиномонтаж

Правительство Липецкой области в своем Telegram-канале сообщило, что семьям военнослужащих из региона, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, предоставляется бесплатный шиномонтаж.

Инициативу чиновников по решению «важного сезонного вопроса» подержали местные предприниматели, которые уже бесплатно поменяли зимние шины на летние нескольким женам военнослужащих. Всего на получение такой помощи поступило почти 300 заявок.

Заявки власти собирают через чат-бот «Патронаж», который ведут специальные социальные кураторы. Через него решаются вопросы по предоставлению выплат и льгот участникам специальной военной операции и членам их семей, а также по социальному обслуживанию, трудоустройству, юридической и медицинской помощи. Кроме того, семьям военнослужащих помогают с газификацией, ремонтом кровли и предоставлением мест в детских садах. К концу февраля социальные кураторы в Липецкой области отработали более 9 тыс. обращений.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж