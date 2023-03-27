«Прижималась к своим воротам уже иракская сборная»

Сборная РФ по футболу одержала первую победу в 2023 году. В Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина одолела в товарищеском матче сборную Ирака со счетом 2:0. Несмотря на победу, без критики в адрес нашей сборной не обошлось. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После матча в Тегеране с Ираном сборную России по футболу начали критиковать уже всерьез. А высказывание Валерия Карпина по поводу того, что он «не держится за место» главного тренера, вообще вызвало мощный резонанс. Министр спорта Олег Матыцин обвинил господина Карпина в безразличии и даже предложил ему определиться, с Россией наставник или сам по себе. После этого тренеру пришлось объясняться:

«Есть честь и ответственность тренера. Если вам нужно расшифровывать каждое слово, то фраза "держаться за место" говорит о том, что если меня откуда-то — с любой работы — уволят, никто из-за этого не умрет. Вот и все. Для тех, кто этого не понимает, видимо, нужны лозунги и вот эти все правильные слова».

В любом случае болельщики, а их на трибунах «Газпром Арены» собралось около 23 тыс., надеялись, что на домашнем стадионе команда, наконец, подарит им футбол, который приятно смотреть. Но в первом тайме матча с Ираком все опять пошло не так. Помарки в обороне нашей сборной регулярно приводили к опаснейшим моментам у ворот голкипера Сергея Песьякова, который тоже, кстати, грубо ошибался.

То, что после первого тайма счет был ничейным (0:0), можно назвать чудом. Ирак мог забивать три-четыре мяча железно, а футбольные эксперты продолжали удивляться тому, что происходило на поле и задавать риторические вопросы. Как, например, бывший игрок национальной команды Андрей Тихонов:

«А если мы будем играть против сборной Испании, наши будут так же выходить? Если так играть на 15-й минуте, то счет точно окажется не пользу российской команды. Что мы будем делать с более организованной сборной, у которой и прессинг выше, и мастерство?».

В такие моменты, конечно, вспоминались высказывания Валерия Карпина по поводу того, что результат товарищеских матчей не имеет значения. Но, к счастью, после перерыва все встало на свои места. Прижималась к своим воротам уже сборная Ирака, а Россия начала забивать. Сначала вышедший на замену Антон Миранчук открыл счет, а потом 18-летний Сергей Пиняев забил второй гол.

Пиняев стал самым молодым автором гола за сборную в истории России, а матч завершился победой команды Карпина (2:0), и критика несколько поутихла. Но футбольный эксперт Игорь Шалимов считает, что даже в товарищеских матчах сборной результат имеет значение, и на этом нужно акцентировать внимание:

«Когда собирается команда, футболисты должны приезжать с другим настроем на игру. Тренерскому штабу необходимо акцентировать внимание на результате. Нельзя упускать такие вещи, если мы смотрим в будущее».

Только будущее нашего футбола, к сожалению, пока туманно. Следующие матчи сборной, согласно расписанию, должны пройти в июне, но какие соперники ждут команду Валерия Карпина, неизвестно. Будет это официальный турнир или товарищеские встречи, руководство нашего футбола пока не сообщает.

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