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«Прижималась к своим воротам уже иракская сборная»

Владимир Осипов — о товарищеском матче Россия—Ирак

Сборная РФ по футболу одержала первую победу в 2023 году. В Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина одолела в товарищеском матче сборную Ирака со счетом 2:0. Несмотря на победу, без критики в адрес нашей сборной не обошлось. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После матча в Тегеране с Ираном сборную России по футболу начали критиковать уже всерьез. А высказывание Валерия Карпина по поводу того, что он «не держится за место» главного тренера, вообще вызвало мощный резонанс. Министр спорта Олег Матыцин обвинил господина Карпина в безразличии и даже предложил ему определиться, с Россией наставник или сам по себе. После этого тренеру пришлось объясняться:

Как сборная России переместилась на лучшую половину

«Есть честь и ответственность тренера. Если вам нужно расшифровывать каждое слово, то фраза "держаться за место" говорит о том, что если меня откуда-то — с любой работы — уволят, никто из-за этого не умрет. Вот и все. Для тех, кто этого не понимает, видимо, нужны лозунги и вот эти все правильные слова».

В любом случае болельщики, а их на трибунах «Газпром Арены» собралось около 23 тыс., надеялись, что на домашнем стадионе команда, наконец, подарит им футбол, который приятно смотреть. Но в первом тайме матча с Ираком все опять пошло не так. Помарки в обороне нашей сборной регулярно приводили к опаснейшим моментам у ворот голкипера Сергея Песьякова, который тоже, кстати, грубо ошибался.

То, что после первого тайма счет был ничейным (0:0), можно назвать чудом. Ирак мог забивать три-четыре мяча железно, а футбольные эксперты продолжали удивляться тому, что происходило на поле и задавать риторические вопросы. Как, например, бывший игрок национальной команды Андрей Тихонов:

«А если мы будем играть против сборной Испании, наши будут так же выходить? Если так играть на 15-й минуте, то счет точно окажется не пользу российской команды. Что мы будем делать с более организованной сборной, у которой и прессинг выше, и мастерство?».

В такие моменты, конечно, вспоминались высказывания Валерия Карпина по поводу того, что результат товарищеских матчей не имеет значения. Но, к счастью, после перерыва все встало на свои места. Прижималась к своим воротам уже сборная Ирака, а Россия начала забивать. Сначала вышедший на замену Антон Миранчук открыл счет, а потом 18-летний Сергей Пиняев забил второй гол.

С чем связан повышенный интерес к встрече сборных России и Ирака

С чем связан повышенный интерес к встрече сборных России и Ирака

Пиняев стал самым молодым автором гола за сборную в истории России, а матч завершился победой команды Карпина (2:0), и критика несколько поутихла. Но футбольный эксперт Игорь Шалимов считает, что даже в товарищеских матчах сборной результат имеет значение, и на этом нужно акцентировать внимание:

«Когда собирается команда, футболисты должны приезжать с другим настроем на игру. Тренерскому штабу необходимо акцентировать внимание на результате. Нельзя упускать такие вещи, если мы смотрим в будущее».

Только будущее нашего футбола, к сожалению, пока туманно. Следующие матчи сборной, согласно расписанию, должны пройти в июне, но какие соперники ждут команду Валерия Карпина, неизвестно. Будет это официальный турнир или товарищеские встречи, руководство нашего футбола пока не сообщает.

Фотогалерея

Футболисты сборной России обыграли иракцев в товарищеском матче

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Вратарь сборной России Сергей Песьяков

Вратарь сборной России Сергей Песьяков

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Болельщики на трибуне

Болельщики на трибуне

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Выступление хореографического коллектива перед началом матча

Выступление хореографического коллектива перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Главный тренер сборной России Валерий Карпин (справа) и член тренерского штаба Виктор Онопко

Главный тренер сборной России Валерий Карпин (справа) и член тренерского штаба Виктор Онопко

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок сборной команды Ирака Аймен Хуссейн (второй справа) и россиянин Максим Осипенко (второй слева)

Игрок сборной команды Ирака Аймен Хуссейн (второй справа) и россиянин Максим Осипенко (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок сборной России Данил Пруцев (справа) и игрок команды Ирака Хасан Раед

Игрок сборной России Данил Пруцев (справа) и игрок команды Ирака Хасан Раед

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игроки сборной России Иван Обляков (в центре) и Данил Пруцев

Игроки сборной России Иван Обляков (в центре) и Данил Пруцев

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Вратарь сборной команды России Сергей Песьяков

Вратарь сборной команды России Сергей Песьяков

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок сборной команды России Сергей Пиняев (в центре)

Игрок сборной команды России Сергей Пиняев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Главный судья Ахрол Рискуллаев (в центре)

Главный судья Ахрол Рискуллаев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды Ирака Зидан Икбал (слева) и игрок сборной России Данил Глебов

Игрок команды Ирака Зидан Икбал (слева) и игрок сборной России Данил Глебов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок сборной России Даниил Хлусевич (слева) и игрок команды Ирака Луай Аль-Ани

Игрок сборной России Даниил Хлусевич (слева) и игрок команды Ирака Луай Аль-Ани

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Главный судья Ахрол Рискуллаев (в центре)

Главный судья Ахрол Рискуллаев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Трибуна стадиона

Трибуна стадиона

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Стадион «Газпром Арена»

Стадион «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Болельщики у стадиона «Газпром Арена» перед матчем

Болельщики у стадиона «Газпром Арена» перед матчем

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Болельщики у стадиона «Газпром Арена» перед матчем

Болельщики у стадиона «Газпром Арена» перед матчем

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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Вратарь сборной России Сергей Песьяков

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Болельщики на трибуне

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Выступление хореографического коллектива перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Главный тренер сборной России Валерий Карпин (справа) и член тренерского штаба Виктор Онопко

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок сборной команды Ирака Аймен Хуссейн (второй справа) и россиянин Максим Осипенко (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок сборной России Данил Пруцев (справа) и игрок команды Ирака Хасан Раед

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игроки сборной России Иван Обляков (в центре) и Данил Пруцев

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Вратарь сборной команды России Сергей Песьяков

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок сборной команды России Сергей Пиняев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Главный судья Ахрол Рискуллаев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды Ирака Зидан Икбал (слева) и игрок сборной России Данил Глебов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок сборной России Даниил Хлусевич (слева) и игрок команды Ирака Луай Аль-Ани

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Главный судья Ахрол Рискуллаев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Трибуна стадиона

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Стадион «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Болельщики у стадиона «Газпром Арена» перед матчем

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Болельщики у стадиона «Газпром Арена» перед матчем

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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