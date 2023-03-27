Свердловские полицейские рассказали, где был муж и старшая дочь в момент убийства матерью двоих детей

В момент убийства двоих детей и самоубийства их матери на Сортировке муж женщины и старшая дочь женщины не находились дома, а были на работе. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, 25 марта стало известно, что в частном доме по улице Леваневского были обнаружены тела двоих детей пяти и восьми лет с признаками насильственной смерти. Сообщалось, что женщина убила своих детей и совершила самоубийство.

«Сначала в дежурную часть отдела полиции поступила информация о гибели местной жительницы, а уже затем о смерти ее двух сыновей. В момент ЧП глава семьи, являющийся сотрудником РЖД, а также старшая дочь женщины находились на работе. Представители МВД проводят опрос соседей», — рассказал полковник Горелых.

Свердловские следователи возбудили уголовного дела по факту убийства двоих детей в Екатеринбурге (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о руководителя свердловского СУ СКР Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования.

По словам Валерия Горелых, сейчас полицейские выясняют условия, в которых воспитывались и росли дети, анализируются «характеристики супругов, их увлечения и склонности».

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