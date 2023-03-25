В Екатеринбурге обнаружили тела двух детей, прокуратура проводит проверку

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку в связи с обнаружением в частном доме тел двух детей пяти и восьми лет, сообщила пресс-служба ведомства. Трагедия произошла сегодня, 25 марта. На место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района Максим Барзенцов.

Как сообщил е1.ru, в Екатеринбурге на улице Техническая женщина убила своих детей и совершила самоубийство. Тело обнаружили рядом с детской площадкой. В пресс-службе СКР по Свердловской области от комментариев отказались.

Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту гибели малолетних детей. Будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Напомним, в конце 2022 года на улице Бажова в Екатеринбурге были найдены тела троих детей с признаками удушения. По версии следствия, их в ночь на 26 декабря убила мать Анастасия Петрова. По данным местных СМИ, женщина задушила детей поясом от халата из-за убеждения, что в них «вселились бесы». Суд взял ее под стражу по обвинению в убийстве сыновей 10 и 15 лет и шестимесячной дочки (ч.2 ст.105 УК РФ).

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Диана Сунагатуллина