Бастрыкину доложат о расследовании убийства двоих детей в Екатеринбурге

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя свердловского СУ СКР Анатолия Надбитова доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства двоих детей в Екатеринбурге (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

25 марта в частном доме по улице Леваневского были обнаружены тела двоих детей пяти и восьми лет с признаками насильственной смерти. На место происшествия выезжал прокурор Железнодорожного района Максим Барзенцов, а также Анатолий Надбитов. Сообщалось, что женщина убила своих детей и совершила самоубийство. По данным e1.ru, тело одного мальчика извлекли из помойной ямы, а второй лежал в комнате. По предварительной информации, один был утоплен в ванной, а второй задушен.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что обрабатываются различные версии произошедшего - опрашиваются соседи, выясняются условия, в которых росли дети, а также род деятельности родителей погибших детей.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте