Следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства двух детей в Екатеринбурге

СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей в Екатеринбурге. Как сообщил старший помощник руководителя свердловского СКР Александр Шульга, уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

Ранее сообщалось, что на улице Техническая женщина убила своих детей и совершила самоубийство. Тело обнаружили рядом с детской площадкой. По данным e1.ru, тело одного мальчика извлекли из помойной ямы, а второй лежал в комнате. По предварительной информации, один был утоплен в ванной, а второй задушен. Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Тела будут направлены на экспертизу для установления точной причины смерти. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности руководителя регионального СКР полковник юстиции Анатолий Надбитов.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о гибели двух мальчиков пяти и восьми лет поступило сегодня вечером. Сейчас отрабатываются различные версии произошедшего. «Проводится опрос соседей, выясняются условия, в которых воспитывались дети, выясняется род деятельности родителей погибших детей. Также устанавливаются иные имеющие значение обстоятельства»,— отметил полковник Горелых.

Напомним, в конце 2022 года в Екатеринбурге были найдены тела троих детей с признаками удушения. По версии следствия, их в ночь на 26 декабря убила мать Анастасия Петрова. По данным местных СМИ, женщина задушила детей поясом от халата из-за убеждения, что в них «вселились бесы». Суд взял ее под стражу по обвинению в убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).

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Диана Сунагатуллина