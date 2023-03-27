Исходный код Twitter месяцами был в открытом доступе

Часть исходного кода Twitter оказалась в открытом доступе на платформе GitHub, сообщает CNBC. Об этом стало известно из судебного запроса, поданного компанией Илона Маска в окружной суд Калифорнии в пятницу, 24 марта.

Через суд Twitter хочет идентифицировать человека, скрывающегося за ником FreeSpeechEnthusiast. Именно он распространял части исходного кода Twitter на платформе GitHub, не получив на то разрешения.

Twitter также направила запрос в GitHub об удалении всей незаконно распространяемой информации. Платформа удовлетворила этот запрос, сообщил представитель GitHub.

Компания Илона Маска уже начала внутреннее расследование инцидента, сообщает The New York Times. Как уточняют источники газеты, руководители, занимающиеся расследованием, предположили, что ответственные за утечку сотрудники покинули компанию еще в прошлом году. Другими словами, исходный код Twitter мог быть в открытом доступе в течение нескольких месяцев.

Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года. Он сразу уволил руководство компании и сократил, по разным оценкам, 70–80% сотрудников. Сейчас штат составляет около 2 тыс. человек. Миллиардер провел ряд изменений в работе соцсети: смягчил правила модерации и сделал пометку о верификации платной услугой. На этом фоне компанию начали покидать крупные рекламодатели. По данным исследовательского центра Standart Media, в декабре 2022 года расходы на рекламу в Twitter сократились на 71%. На прошлой неделе стало известно, что сам Илон Маск оценивает Twitter в $20 млрд — вдвое дешевле цены, за которую он приобрел компанию.

Кирилл Сарханянц