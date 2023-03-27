Суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении лидера группы «Ногу свело!» Покровского

Хорошевский суд Москвы прекратил административное дело в отношении музыканта и лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Покровский

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Максим Покровский

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Адвокат музыканта Александр Передрук сообщил ТАСС, что решением суда защита осталось удовлетворена и не стала оспаривать привлечение господина Покровского из-за отсутствия состава административной ответственности.

Протокол об административном нарушении по статье о дискредитации вооруженных сил России в отношении Максима Покровского поступил в суд 13 марта. После 24 февраля 2022 года «Ногу свело!» выпустила семь песен о российской военной операции на Украине. Господин Покровский неоднократно выступал против действий России на Украине. С 2019 года музыкант живет в США.