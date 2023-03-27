Росгидромет зафиксировал ускорение накопления парниковых газов в России

В атмосфере России в 2022 году стала быстрее расти концентрация парниковых газов — в первую очередь углекислого газа (CO2) и метана (CH4). Об этом говорится в докладе Росгидромета об особенностях климата на территории страны за прошлый год, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Данные о концентрации парниковых газов собирают на пяти станциях на основе измерений в приземном слое атмосферы. Три станции находятся в Арктической зоне (в Териберке, Тикси и Новом Порту), две — в Центральном районе европейской части России (в Обнинске и подмосковном Приокско-Террасном биосферном заповеднике). Концентрация парниковых газов в атмосфере измеряется в миллионных или миллиардных долях. К примеру, если концентрация СО2 составила 422 млн-1, значит, его плотность в воздухе составляет 422 частицы на 1 млн.

По данным Росгидромета, в 2022 году уровень концентрации СО2 в атмосфере северных широт достиг очередного максимума. Среднегодовое значение на станциях в Териберке и Тикси превысило 422 млн-1, а максимальные за год концентрации приближались к 430 млн-1. В целом концентрация СО2 за прошедший год выросла на 3,4–3,5 млн-1, что выше среднемировой скорости роста за предыдущие десять лет. Это также значительно выше показателя глобального прироста за 2021 год (2,5 млн-1).

Среднегодовая концентрация метана на российских северных станциях также достигла рекорда, приблизившись к 2020 млрд-1. Росгидромет уточняет, что тенденция к повышенному росту СН4 зафиксирована с 2019 года. В 2022-м было отмечено значительное увеличение концентрации метана на станции в Териберке (на 20 млрд-1 за год), но замедлился его прирост на станции в Тикси.

Согласно докладу Росгидромета, возрастание природной эмиссии может быть вызвано потеплением климата. Что приводит к увеличению темпов роста концентрации метана, не установлено. Для снижения рисков Росгидромет советует сокращать выбросы парниковых газов. Для этого, по мнению ведомства, нужно снижать долю углеводородного топлива, также нужна «ориентация на устойчивое сельское хозяйство, энерго- и ресурсоэффективную экономику».

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщало, что в 2022 году мировой объем энергетических углекислых выбросов вырос всего на 0,9%, на 321 млн тонн. Тем не менее общий объем выбросов достиг нового рекорда — 36,8 млрд тонн. По данным МЭА, выбросы в 2022 году увеличились незначительно, и во многом это связано с ростом популярности более чистых, в том числе возобновляемых, источников энергии.

Лаура Кеффер