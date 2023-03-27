Медведев прошел в четвертый круг Miami Open

Даниил Медведев без борьбы прошел в четвертый круг Miami Open после того, как его соперник словак Алекс Молчан отказался от матча из-за травмы правого бедра. В четвертом круге Медведев сыграет с победителем встречи между французом Кентеном Гали и американцем Маккензи Макдональдом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Reuters Даниил Медведев

Фото: Reuters

Miami Open (Miami Masters) — турнир в престижных категориях ATP Masters 1000 и WTA 1000. Он проходит в Майами, призовой фонд турнира составляет $8,8 млн. Соревнования завершатся в воскресенье, 2 апреля.

В марте в финале турнира ATP Masters в Индиан-Уэллсе Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Из-за этого россиянин прервал 19-матчевую серию побед.

Подробности — в материале «Ъ» «Даниил Медведев остановился в Калифорнии».

Лаура Кеффер