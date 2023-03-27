«Джон Уик 4» возглавил российский кинопрокат в уикенд

Четвертая часть франшизы «Джон Уик» стала лидером кинопроката в России и СНГ в уикенд. По предварительной информации, он собрал 348 млн руб., сообщил kinobusiness.com.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murray Close / Lionsgate Фото: Murray Close / Lionsgate

Лидеры кинопроката 23–26 марта:

«Джон Уик 4» — 348 млн руб.;

«Коты Эрмитажа» — 97 млн руб.;

«На солнце, вдоль рядов кукурузы» — 93 млн руб. (с начала проката — 267 млн руб.);

«Поехавшая» — 51,5 млн руб. (421,5 млн руб.);

«Праведник» — 18 млн руб. (611 млн руб.).

Кинотеатры заработали за уикенд 670–680 млн руб. Рост к прошлому году составляет больше 60%.

О четвертом фильме читайте в публикации «Ъ» «Джон Уик возвращается».

Леонид Уварчев