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«Джон Уик 4» возглавил российский кинопрокат в уикенд

Четвертая часть франшизы «Джон Уик» стала лидером кинопроката в России и СНГ в уикенд. По предварительной информации, он собрал 348 млн руб., сообщил kinobusiness.com.

Фото: Murray Close / Lionsgate

Фото: Murray Close / Lionsgate

Лидеры кинопроката 23–26 марта:

  • «Джон Уик 4» — 348 млн руб.;
  • «Коты Эрмитажа» — 97 млн руб.;
  • «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — 93 млн руб. (с начала проката — 267 млн руб.);
  • «Поехавшая» — 51,5 млн руб. (421,5 млн руб.);
  • «Праведник» — 18 млн руб. (611 млн руб.).

Кинотеатры заработали за уикенд 670–680 млн руб. Рост к прошлому году составляет больше 60%.

О четвертом фильме читайте в публикации «Ъ» «Джон Уик возвращается».

Леонид Уварчев

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