«Джон Уик 4» возглавил российский кинопрокат в уикенд

Четвертая часть франшизы «Джон Уик» стала лидером кинопроката в России и СНГ в уикенд. По предварительной информации, он собрал 348 млн руб., сообщил kinobusiness.com.
Фото: Murray Close / Lionsgate
Лидеры кинопроката 23–26 марта:
- «Джон Уик 4» — 348 млн руб.;
- «Коты Эрмитажа» — 97 млн руб.;
- «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — 93 млн руб. (с начала проката — 267 млн руб.);
- «Поехавшая» — 51,5 млн руб. (421,5 млн руб.);
- «Праведник» — 18 млн руб. (611 млн руб.).
Кинотеатры заработали за уикенд 670–680 млн руб. Рост к прошлому году составляет больше 60%.
О четвертом фильме читайте в публикации «Ъ» «Джон Уик возвращается».