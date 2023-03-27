Конте ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» итальянец Антонио Конте покинул должность. Футбольный клуб утверждает, что решение принято по обоюдному согласию. Незадолго до увольнения на пресс-конференции тренер раскритиковал футболистов, обвинив их в «эгоизме» и в отказе вкладывать «душу в работу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антонио Конте

Фото: Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' , Reuters Антонио Конте

Фото: Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' , Reuters

Обязанности главного тренера будет исполнять Кристиан Стеллини — помощник Антонио Конте. Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви отметил, что клуб должен обеспечить себе место в Лиге чемпионов в будущем сезоне. «Нам всем нужно сплотиться. Каждый должен сделать все возможное, чтобы обеспечить как можно более высокий результат для нашего клуба и замечательных, преданных болельщиков»,— говорится в заявлении господина Леви на сайте клуба.

Господину Конте 53 года, он возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. Его контракт был рассчитан до конца текущего сезона. Ранее итальянский тренер возглавлял «Челси», «Интер», «Ювентус» и сборную Италии. На его счету множество наград. Сейчас «Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Леонид Уварчев