Сборная России со счетом 2:0 обыграла Ирак в товарищеском матче

Сборная России обыграла национальную команду Ирака в ходе товарищеского матча 26 марта. Игра проходила на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 2:0.

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Забитыми мячами отметились полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук на 50-й минуте и нападающий Сергей Пиняев (58). Последний побил рекорд и стал самым молодым автором гола в истории сборной России. В конце матча игрок «Зенита» Далер Кузяев получил красную карточку за толчок соперника. Отметим, что между собой сборные России и Ирака еще не играли.

Матч между национальными командами на «Газпром Арене» проходил без Fan ID. На нем присутствовали 23 818 болельщиков. К примеру, на игру «Зенита» и «Пари НН» 4 марта без паспорта болельщика на стадион не пускали, трибуны были заполнены менее чем на треть: пришло всего 19,7 тыс. болельщиков при том, что «Газпром Арена» вмещает более 60 тыс. человек.

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