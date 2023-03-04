«Зенит» обыграл «Пари НН» со счетом 3:0 на «Газпром Арене»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл нижегородский футбольный клуб «Пари НН». Игра проходила в субботу, 4 марта на Газпром-Арене и завершилась со счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Следующая фотография 1 / 5 Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Со стороны сине-бело-голубых дублем выделился Малком на 12-й и 47-й минутах, а также Александр Ерохин (82). Игроки «Зенита» нанесли 19 ударов по воротам, из которых 12 в створ против 6 и 0 со стороны соперников. Точность пасов составила 86% и 71% соответственно. Лучшим игроком матча признали Малкома.

Ранее «Ъ-СПб», что матч «Зенита» с клубом из Нижнего Новгорода — первый, для посещения которого болельщикам потребуется Fan ID. Трибуны «Газпром Арены» не будут заполнены, как раньше. Хотя клуб прилагал все усилия, чтобы привлечь поклонников на стадион.

По данным пресс-службы комитета по информатизации, всего в городе оформили 21 351 карту Fan ID. Как писала в день матча «Фонтанка», карты болельщика начали оформлять в мобильных пунктах МФЦ рядом со стадионом за несколько минут, предлагая бесплатный обед и шарф. На игру пришло 19,7 тыс. болельщиков при том, что «Газпром Арена» вмещает 60 тыс. человек.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте