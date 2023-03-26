Путин рассказал о поездке за рулем по Мариуполю

Президент Владимир Путин рассказал автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину о своей поездке в Мариуполь 19 марта. Господин Путин заявил, что эта чисто рабочая поездка давно назрела, также было важно почувствовать настроение людей. Президент признался, что вел машину, не пристегнув ремень безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр видео пресс-службы президента РФ Фото: кадр видео пресс-службы президента РФ

Господин Зарубин, спрашивая, почему Владимир Путин решился на поездку, отметил, что в ДНР по-прежнему очень небезопасно. «Пора уже было приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы. Что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом. Одно дело, когда видишь это на бумаге, на экране… Вот я посмотрел, как строится клиника ФМБА, огромный объект, серьезный, современный, как жилые кварталы строятся. Я вам скажу, это такой квартал, он ничем не отличается от какого-то хорошего московского квартала либо питерского»,— рассказал господин Путин. Он ознакомился с капитальным ремонтом университета, двух спортивных площадок, филармонии, жилых помещений и осмотрел общественные пространства.

«Ну и с людьми было важно, конечно, честно говоря, неожиданный был контакт, я думал, что это рабочие стоят, потому что мужчины были в рабочей одежде, хотел поговорить с ними, как работа здесь идет, но оказалось, что это местные жители»,— продолжил рассказ о поездке в Мариуполь президент.

«Почему сами за рулем, ведь незнакомый город, фуры едут навстречу, тракторы объезжают?» — спросил Павел Зарубин. «Мы же не нарушали ничего, мы единственное, что нарушили, это без пояса безопасности ездили. В таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины»,— ответил Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что его перемещения по Мариуполю были спонтанными. Поначалу в плане визита президента не было общения с местными жителями и похода к ним в гости.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Мариупольские рассказы».

Мария Федотова