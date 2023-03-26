Путин рассказал о поездке за рулем по Мариуполю

Президент Владимир Путин рассказал автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину о своей поездке в Мариуполь 19 марта. Господин Путин заявил, что эта чисто рабочая поездка давно назрела, также было важно почувствовать настроение людей. Президент признался, что вел машину, не пристегнув ремень безопасности.
Фото: кадр видео пресс-службы президента РФ
Господин Зарубин, спрашивая, почему Владимир Путин решился на поездку, отметил, что в ДНР по-прежнему очень небезопасно. «Пора уже было приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы. Что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом. Одно дело, когда видишь это на бумаге, на экране… Вот я посмотрел, как строится клиника ФМБА, огромный объект, серьезный, современный, как жилые кварталы строятся. Я вам скажу, это такой квартал, он ничем не отличается от какого-то хорошего московского квартала либо питерского»,— рассказал господин Путин. Он ознакомился с капитальным ремонтом университета, двух спортивных площадок, филармонии, жилых помещений и осмотрел общественные пространства.
«Ну и с людьми было важно, конечно, честно говоря, неожиданный был контакт, я думал, что это рабочие стоят, потому что мужчины были в рабочей одежде, хотел поговорить с ними, как работа здесь идет, но оказалось, что это местные жители»,— продолжил рассказ о поездке в Мариуполь президент.
«Почему сами за рулем, ведь незнакомый город, фуры едут навстречу, тракторы объезжают?» — спросил Павел Зарубин. «Мы же не нарушали ничего, мы единственное, что нарушили, это без пояса безопасности ездили. В таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины»,— ответил Владимир Путин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что его перемещения по Мариуполю были спонтанными. Поначалу в плане визита президента не было общения с местными жителями и похода к ним в гости.
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