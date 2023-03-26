На капремонт многоквартирных домов в Югре потратили 23 млрд рублей

В ХМАО-Югре по программе капитального ремонта многоквартирных домов, которая реализуется с 2014 года, ежегодно ремонтируются 500-600 зданий, сообщила пресс-служба окружного правительства. Всего с начала реализации программы были улучшены жилищные условия в 2,5 тыс. домах. Общая стоимость работ составила более 23 млрд руб.

По программе капремонта до 2049 года в Югре планируется произвести работы более чем в 6 тыс. многоквартирных домах общей площадью более 22 млн кв. метров.

Напомним, правительство ХМАО-Югры освободило от уплаты взносов на капитальный ремонт жителей дома по улице Мира, 6-А в Нижневартовске, который обрушился от взрыва газа. Напомним, сам дом был признан аварийным и подлежащим к сносу.

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Диана Сунагатуллина