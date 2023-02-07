В Югре жильцам дома, обрушившегося после взрыва газа, разрешили не платить за капремонт

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) правительство освободило от уплаты взносов на капитальный ремонт жителей дома по улице Мира, 6-А в Нижневартовске, который обрушился от взрыва газа. Об этом сообщает администрация Нижневартовска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко Фото: Telegram-канал мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко

Губернатор Наталья Комарова поручила проверить счета собственников и, если жильцы уже внесли платежи за капремонт, то гражданам должны вернуть эти средства. «На основании сведений, поступивших от администрации Нижневартовска, из окружной программы капитального ремонта исключен многоквартирный дом 6А по улице Мира. Отмечу также, что общее количество домов, включенных в окружную программу капитального ремонта, составляет 6168», — рассказала глава региона.

Напомним, в конце прошлого года произошел взрыв в пятиэтажном доме в Нижневартовске, в результате которого погибли 10 человек. По предварительной информации, причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Дом был признан аварийным и подлежащим к сносу.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ-Урал» «Баллон разнес подъезд».

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