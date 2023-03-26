В нидерландском Эйндховене задержали 104 экоактивистов за блокировку аэропорта

В городе Эйндховен задержаны 104 экологических активистов, сообщила королевская полиция Нидерландов в Twitter. Представители Scientist Rebellion и Extinction Rebellion заблокировали вход в зону частных вылетов в аэропорту.

Активисты требовали запретить использование частных самолетов и прекратить короткие рейсы. Они считают, что частные самолеты выбрасывают больше парниковых газов, чем обычные коммерческие.

В последние месяцы в Нидерландах проходят акции протеста экоактивистов с блокировкой инфраструктуры. Так, в середине марта были задержаны 700 человек, которые заблокировали трассу в Гааге. Еще около 800 человек были задержаны на аналогичной акции в конце января.

Леонид Уварчев