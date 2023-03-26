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Коммерсантъ FM
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«Роскосмос» рассматривает привлечение иностранных партнеров к исследованию Марса

«Роскосмос» и Российская академия наук изучают возможности исследования Марса после прекращения сотрудничества с Европейским космическим агентством (ЕКА) в рамках миссии ExoMars. Госкорпорация может использовать «задел, созданный в рамках проекта». Рассматривается вариант привлечения иностранных партнеров.

ExoMars — совместная программа ЕКА и «Роскосмоса» по исследованию Марса. Первый космический аппарат в рамках программы был запущен в 2016 году ракетой-носителем «Протон-М» c космодрома Байконур.

«Учитывая, что вся мировая наука лишилась миссии ExoMars-2022, а также то, что российские научные приборы (АДРОН-РМ и ИСЕМ), установленные на европейский марсоход миссии ExoMars-2022, будут демонтированы в рамках работ по взаимному возврату оборудования, мы можем только пожелать нашим коллегам из ЕКА успешно осуществить запуск марсохода в октябре 2028 года без нашего участия»,— сообщил «Роскосмос» ТАСС.

ЕКА приостановило сотрудничество с «Роскосмосом» в рамках проекта ExoMars летом 2022 года на фоне военной операции РФ на Украине. Российская госкорпорация тогда сообщала, что намерена реализовать свою часть проекта на национальном уровне или с привлечением партнеров из дружественных стран.

О приостановке сотрудничества — в материале «Ъ FM» «"Роскосмос" отлучили от ExoMars».

Леонид Уварчев

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