Песков: Путин очень часто использует квартиру в Кремле с начала специальной военной операции

Президент России Владимир Путин часто использует квартиру в Кремле с начала военной операции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Господин Путин ранее рассказал, что провел неформальную часть переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в этой квартире.

Представитель Кремля рассказал, что глава государства пользуется квартирой «по мере загруженности рабочего графика». Отвечая на вопрос ТАСС о том, как часто он ее использует, господин Песков сказал: «Очень часто с началом СВО».

Президент РФ рассказывал, что во время неформальной встречи с господином Си попросил его «по дружбе» перейти в квартиру внутри Кремля. «Сидя у камина и попивая чай, мы говорили обо всем не спеша. Говорили о ситуации в мировых делах, причем в самых разных аспектах»,— сказал господин Путин.

Си Цзиньпин находился с официальным визитом в России 20–22 марта. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в первый день поездки председателя КНР. Она продолжалась четыре с половиной часа.

О векторе российско-китайских отношений после визита Си Цзиньпина в Москву — в колонке Сергея Строканя «Не колонизация, а взаимозависимость».

Леонид Уварчев