Минобороны РФ сообщило о нарушении азербайджанской армией линии соприкосновения

Вооруженные силы Азербайджана пересекли линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, сообщило Минобороны РФ. Российские миротворцы принимают меры, чтобы не допустить эскалации кризиса, а также провокаций, отметили в военном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«25 марта 2023 года подразделение ВС Азербайджана, в нарушение п. 1 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступило к инженерному оборудованию поста»,— говорится в сообщении Минобороны РФ.

О нарушении азербайджанской армией линии соприкосновения сообщали также в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Речь шла об участке Шуши—Лисагор. Тем временем в Минобороны Азербайджана заявили, что до сих пор не приняты меры для предотвращения перевозки боеприпасов и других средств военного назначения из Армении в Карабах. В связи с этим азербайджанская армия взяла под контроль дороги к северу от Лачинского коридора.

Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению. Азербайджан перекрыл его 12 декабря 2022 года.

О том, как пытаются урегулировать конфликт между Баку и Ереваном, читайте в публикации «Ъ» «Карабахский конфликт окружили с Запада».

Мария Федотова