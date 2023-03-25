На Украине погиб польский наемник, еще двое ранены

Воюющий на стороне ВСУ гражданин Польши погиб на Украине, сообщил в Twitter представитель правительства страны Михал Дворчик. По его словам, еще двое поляков несколько дней назад получили ранения, их состояние оценивается как тяжелое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oleksandr Ratushniak, Reuters Фото: Oleksandr Ratushniak, Reuters

Сколько конкретно польских наемников участвует в военных действиях на Украине, неизвестно. МИД РФ утверждал, что на Украину приехало более 8 тыс. наемников из более чем 60 стран. Больше всего якобы прибывает из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании. По данным The New York Times, сейчас в интернациональный легион Украины входит 1,5 тыс. членов вместо заявленных 20 тыс.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер