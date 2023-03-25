На Украине погиб польский наемник, еще двое ранены

Воюющий на стороне ВСУ гражданин Польши погиб на Украине, сообщил в Twitter представитель правительства страны Михал Дворчик. По его словам, еще двое поляков несколько дней назад получили ранения, их состояние оценивается как тяжелое.
Фото: Oleksandr Ratushniak, Reuters
Сколько конкретно польских наемников участвует в военных действиях на Украине, неизвестно. МИД РФ утверждал, что на Украину приехало более 8 тыс. наемников из более чем 60 стран. Больше всего якобы прибывает из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании. По данным The New York Times, сейчас в интернациональный легион Украины входит 1,5 тыс. членов вместо заявленных 20 тыс.
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».