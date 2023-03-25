Байден после обстрела американских баз в Сирии заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном

Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон не ищет конфликта с Тегераном. Так он отреагировал на обстрел американских баз в Сирии со стороны иранских сил и ответ США на атаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Blair Gable, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Blair Gable, Reuters

«Не ошибитесь, США не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы действовать решительно для защиты своих людей»,— сказал господин Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо в Оттаве (цитата по AFP).

23 марта беспилотник атаковал объект на базе США в провинции Хасака на северо-востоке Сирии, один американский военный погиб, шестеро получили ранения. Вашингтон считает, что дрон был иранского происхождения. Джо Байден в ответ приказал нанести авиаудары по формированиям, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции в Сирии.

Позднее, по информации телеканала «Аль-Маядин», несколько ракет взорвалось на других американских базах в Сирии — на газовом месторождении «Конико» и нефтяном месторождении «Аль-Омар».

Леонид Уварчев