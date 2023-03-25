Медведев назвал издевательством отказ пускать семью без FanID у младенца на матч «Урала»

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что система карты болельщика (Fan ID) вызывает «много нареканий». В пример он привел отказ пускать семью без FanID у младенца на футбольный матч в Екатеринбурге. «Ну слушайте, это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила тогда»,— призвал Дмитрий Медведев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, 18 марта семью с тремя детьми отказались пускать на игру футбольных клубов «Урал» и «Динамо» на стадион «Екатеринбург Арена». Fan ID семья оформила на всех, в том числе дочерей четырех и пяти лет, о том, что документ нужен на семимесячного сына, родители не подумали.

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов сообщил, что клуб разбирается в инциденте. В тот день «Урал» проиграл московскому «Динамо».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина