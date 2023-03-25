Kyodo: Кисида отказал послу Китая во встрече перед его возвращением на родину

Премьер Японии Фумио Кисида не стал встречаться с послом Китая в Токио Кун Сюанью перед его уходом с должности и возвращением в КНР, сообщили источники Kyodo. Официально отказ на запрос Пекина по встрече с объяснили несовпадением графиков. Собеседники японского агентства не исключают, что на самом деле Токио принял зеркальные меры после того, как посол Японии в Китае Ютака Ёкои не смог провести завершающую его пребывание в Пекине встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кун Сюанью уехал из Японии в феврале. Заключительные встречи не являются редкостью, но не обязательны с точки зрения дипломатического протокола. Как отмечает Kyodo, большинство послов встречались с премьерами перед уходом в отставку.

Япония в своей стратегии развития назвала главными вызовами конфликт на Украине и исходящие от Китая и КНДР угрозы безопасности в Азии. Токио обосновал этим рекордные расходы на оборону. Однако опросы показывают, что большинство японцев не одобряют милитаризацию страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Япония в глухой обороне».

Леонид Уварчев