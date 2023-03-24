Село Гордеевка в Курской области обстреляли второй раз за два дня

Село Гордеевка в Кореневском районе Курской области попало под обстрел второй раз за два дня. Как сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале, пострадавших и разрушений нет, но в селе нарушено энергоснабжение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Специалисты приступят к работам, как только позволят требования безопасности»,— уточнил глава региона.

Вчера, 23 марта, в Гордеевке, которая находится на границе с Сумской областью Украины, было зафиксировано падение восьми снарядов. Пострадавших и разрушений не было. Также дважды за два дня было обстреляно село Плехово Суджанского района. Сегодня населенный пункт также остался без света.

В Курской области из-за регулярных обстрелов действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. На границе с Украиной возводится оборонительная засечная черта. Власти обещают жителям приграничных районов помочь с переездом.

Сергей Толмачев, Воронеж