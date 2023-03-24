Курское село Плехово осталось без света из-за обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о втором за два дня обстреле приграничного села Плехово в Суджанском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам главы региона, пострадавших среди жителей нет. Из-за обстрела нарушено электроснабжение села. «Как только будет безопасно, энергетики приступят к ремонту повреждений. Также повреждения получили два домовладения»,— уточнил господин Старовойт в своем Telegram-канале.

Вчера, 23 марта, Плехово и село Гордеевка Кореневского района попали под минометные обстрелы. В обоих случаях среди жителей никто не пострадал, существенных повреждений не было.

В начале марта в соцсетях распространялось сообщение о диверсионно-разведывательной группе, анонсировавшей диверсионные действия в селе Плехово. Неизвестные опубликовали видеозапись, на которой мужчины в военной форме стоят рядом с дорожным знаком с названием села. Название написано с ошибкой. Власти сразу же опровергли вброс, заявив, что попыток нарушения границы не было.

В Курской области из-за регулярных обстрелов действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. На границе с Украиной возводится оборонительная засечная черта.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж