Курский губернатор сообщил о двух обстрелах региона со стороны Украины за день

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что вооруженные силы Украины сегодня, 23 марта, дважды обстреляли территорию региона. Как рассказал чиновник в своем Telegram-канале, под минометные обстрелы попали село Гордеевка Кореневского района и окраины села Плехово Суджанского района. Оба населенных пункта находятся на границе с Сумской областью Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Роман Старовойт

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Плехово зафиксировано два прилета, еще восемь — в Гордеевке. «В обоих случаях среди жителей никто не пострадал, существенных повреждений также нет. В Гордеевке в результате обстрела перебит электрокабель, аварийные бригады восстановят подачу электроэнергии в кратчайшее время»,— уточнил господин Старовойт.

Сегодня обстрелам также подверглись другие приграничные регионы. В селе Тишанка Волоконовского района Белгородской области снаряд повредил жилой дом. При обстреле поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области человек получил ранение.

Попавшее под обстрел курское село Плехово известно благодаря фейку о диверсионно-разведывательной группе, анонсировавшей диверсионные действия в регионе. В соцсетях была распространена видеозапись, на которой мужчины в военной форме стояли на фоне дорожного знака с названием села. Название было написано с ошибкой. Власти сразу же опровергли попытки нарушения границы.

О нападении украинских диверсантов на брянские села читайте в материале «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж