Власти России обсудят с Арменией признание юрисдикции МУС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не получила разъяснение позиции Армении после признания Конституционным судом страны обязательств Римского статута Международного уголовного суда (МУС). 17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

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«Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнерами»,— сказал Дмитрий Песков в комментарии изданию «Подъем».

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала соглашения об уставе МУС. В конце 2022 года правительство Армении обратилось в Конституционный суд с просьбой признать юрисдикцию МУС, чтобы призвать Азербайджан к ответственности за преступления, совершенные на территории Нагорного Карабаха. Сегодня, 24 марта, Конституционный суд Армении признал обязательства Римского статута о МУС.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в рамках дела о незаконном вывозе детей с территории Украины. Приводить ордер в исполнение обязаны государства—члены Римского статута. По 63-й статье Римского статута МУС заочный судебный процесс невозможен.

Как в мире оценили ордер на арест Владимира Путина — в материале «Ъ».

Лусине Баласян