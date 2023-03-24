Nord Stream 2 AG согласилась участвовать в подъеме найденного у трубы объекта

Базирующийся в Швейцарии оператор одного из двух подорванных трубопроводов «Северный поток» Nord Stream 2 AG согласился участвовать в подъеме найденного у трубы объекта. Об этом сообщило Датское энергетическое агентство (ДЭА), его заявление приводит Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Датское энергетическое агентство Фото: Датское энергетическое агентство

Ранее ДЭА обратилось к швейцарскому оператору с просьбой помочь идентифицировать объект, который может быть морским дымовым буем. Такие устройства обычно используются для отправки сигналов бедствия. Власти Дании заявили, что планируют поднять объект с помощью военных, сообщало Bloomberg.

ДЭА опубликовало поздно вечером 23 марта фотографию цилиндрического объекта, находящегося рядом с трубопроводом «Северный поток-2» на дне моря, сообщало издание The Business Times. ДЭА заявило, что это, возможно, морской дымовой буй высотой 40 см и шириной 10 см и что объект «не представляет непосредственной угрозы безопасности».

Власти Германии, Швеции и Дании расследуют взрывы, вызвавшие утечки на двух трубопроводах «Северный поток» в Балтийском море в сентябре. Россия считает взрывы актом международного терроризма. The New York Times со ссылкой на разведданные сообщала, что взрывы устроила проукраинская группировка. Украина отрицает причастность своих граждан ко взрывам на «Северных потоках».

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Мария Федотова