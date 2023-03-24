Японка Сакамото стала двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию

На чемпионате мира по фигурному катанию победила японская фигуристка Каори Сакамото. Сакамото защитила титул и стала двукратной чемпионкой мира.

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По итогам двух программ фигуристка из Японии набрала 224,61 балла. Серебро завоевала спортсменка из Южной Кореи Ли Ха Ин — у нее 220,94 балла. Третье место заняла бельгийка Луна Хендрикс с 210,42 балла.

В соревнованиях пар лучшими оказались также спортсмены из Японии. Накануне первое в истории страны золото в парном разряде завоевали Рику Миура и Рюити Кихара.

ЧМ-2023 по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта на льду «Сайтама Супер Арены» в японском городе Сайтама. В рамках чемпионата соревнуются фигуристы в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Российские спортсмены не участвуют в турнире.

Григорий Лейба