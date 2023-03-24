Следствие направило в суд дело о «тюремном джамаате» в колонии Калмыкии

В Главном следственном управлении Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении участников «тюремного джамаата», созданного в колонии №2 в Калмыкии. Перед судом предстанут жители Дагестана Гаджимурад Хамисуров и Гамид Маммедов. Им предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ», террористическое сообщество в колонии, находящейся в Яшкульском районе Калмыкии, было создано в середине 2013 года дагестанцем Шахбаном Гасановым. Он отбывал срок в ИК-2 за незаконный оборот оружия, а в конце марта 2015 года был убит в Хасавюрте в результате спецоперации ФСБ и МВД. До середины декабря 2019 года к этой ячейке в колонии присоединились более 100 осужденных.

По данным следствия, Гаджимурад Хамисуров и Гамид Маммедов были активными участниками террористического сообщества, проходили идеологическую подготовку, посещали лекции, проводимые его участниками по литературе, признанной судами экстремистскими материалами, сообщили в СКР.

Уголовное дело в отношении Гаджимурада Хамисурова и Гамида Маммедова направлено в Южный окружной военный суд в Ростове для рассмотрения по существу.

Ранее военный суд осудил на длительные сроки 13 членов «тюремного джамаата», напомнили в СКР, в отношении 30 фигурантов уголовные дела находятся на рассмотрении в суде. Расследование в отношении других участников преступления продолжается.

В конце января в суд было направлено дело в отношении пяти жителей Дагестана, также обвиненных в участии в этом террористическом сообществе: Ислама Исраилова, Ахмеда Шамсудинова, Магомеда Магомедова, Арсена Мисриханова и Мердена Мерденова. В начале февраля судья Вячеслав Корсаков провел первые заседания на процессе. Очередное заседание назначено на 28 марта.

Юлия Рыбина, Махачкала