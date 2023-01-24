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Коммерсантъ FM
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Участники «тюремного джамаата» в ИК-2 в Калмыкии предстанут перед судом

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу завершили расследование уголовного дела в отношении пяти жителей Дагестана — Ислама Исраилова, Ахмеда Шамсудинова, Магомеда Магомедова, Арсена Мисриханова и Мердена Мерденова. Они обвиняются в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).

Как сообщал «Ъ», террористическое сообщество в исправительной колонии №2 (ИК-2) в Яшкульском районе Калмыкии было создано в середине 2013 года Шахбаном Гасановым. Он отбывал срок в ИК-2 за незаконный оборот оружия, а в марте 2015 года был убит в Хасавюрте в результате спецоперации ФСБ и МВД. До середины декабря 2019 года к этой ячейке в колонии присоединились более 100 осужденных.

Ислам Исраилов, Амед Шамсудинов, Магомед Магомедов, Арсен Мисриханов и Мерден Мерденов в период отбывания наказания в колонии, как выяснили следователи, были активными участниками террористического сообщества, проходили идеологическую подготовку, посещали лекции, проводимые участниками террористического сообщества, которые обладали «соответствующими познаниями по литературе, признанной судами экстремистскими материалами», говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Уголовное дело в отношении пяти дагестанцев, как и предыдущие дела о «тюремном джамаате» в ИК-2, направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Как уточнили в СКР, ранее за аналогичное преступление Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам наказания 13 человек, а уголовные дела в отношении 25 участников террористического сообщества находятся сейчас на рассмотрении в суде. Расследование в отношении других участников «джамаата» продолжается.

По данным «Ъ», последний по времени из приговоров участникам сообщества, организованного Шахбаном Гасановым, был вынесен военным судом в декабре прошлого года. К длительным срокам заключения в колонии строгого режима были приговорены Ровшан Гусейнов (ему суд назначил 13 лет один месяц) и Заур Хасаев (8 лет).

Юлия Рыбина, Махачкала

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