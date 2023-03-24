Red Wings в мае запустит рейсы из Екатеринбурга в Горно-Алтайск

Авиакомпания Red Wings начнет летать из Екатеринбурга в Горно-Алтайск (республика Алтай) с 3 мая, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по средам и субботам. Стоимость билета на сайте авиакомпании начинается от 5449 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, с 30 марта Red Wings начнет выполнять рейсы из Тюмени в Стамбул (Турция). Перелеты будут осуществляться по четвергам. С 4 июня авиакомпания запустит рейсы по маршруту Махачкала (Дагестан) — Нижневартовск (ХМАО-Югра). Полеты будут выполняться по воскресеньям.

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Диана Сунагатуллина