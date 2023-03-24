Топ-менеджеров трех предприятий наградили знаками отличия за заслуги перед Челябинской областью

Генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев, первый советник ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» Игорь Свеженцев, а также заместитель главного конструктора Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е.И. Забабахина Александр Гармашев и заместитель директора по качеству центра Владимир Знаменский награждены знаками отличия «За заслуги перед Челябинской областью». Распоряжения главы региона Алексея Текслера опубликованы на портале правовой информации.

Павел Шиляев получил награду «за выдающиеся заслуги, связанные с развитием металлургической промышленности и обеспечением экологической безопасности производственных процессов». Игорю Свеженцеву знак отличия дали «за заслуги в развитии строительства и вклад в социально-экономическое развитие Челябинской области». Руководителей снежинского ядерного центра наградили «за большой личный вклад в укрепление обороноспособности страны, социально-экономическое развитие Снежинска».